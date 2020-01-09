В музее мадам Тюссо убрали из экспозиции фигуры принца Гарри и Меган Маркл

9 января, 2020, 20:48

В лондонском Музее мадам Тюссо убрали из экспозиции восковые фигуры британского принца Гарри и его жены Меган Маркл, поскольку они хотят сложить с себя полномочия членов королевской семьи

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на британские СМИ.

Решение Гарри и Меган спровоцировано стремлением к финансовой независимости от британского двора и желанием проводить одинаковое количество времени в Великобритании и Северной Америке. Сообщается, что этот неожиданный шаг со стороны Гарри и Меган стал неприятным сюрпризом для британской королевы.

В Музее мадам Тюссо отметили, что, хотя фигуры Гарри и Меган из королевской экспозиции уберут, они останутся "очень важным экспонатом", поскольку в последнее время являются "одними из самых популярных среди посетителей фигур".