В музее мадам Тюссо убрали из экспозиции фигуры принца Гарри и Меган Маркл
9 января, 2020, 20:48
В лондонском Музее мадам Тюссо убрали из экспозиции восковые фигуры британского принца Гарри и его жены Меган Маркл, поскольку они хотят сложить с себя полномочия членов королевской семьи
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на британские СМИ.
Решение Гарри и Меган спровоцировано стремлением к финансовой независимости от британского двора и желанием проводить одинаковое количество времени в Великобритании и Северной Америке. Сообщается, что этот неожиданный шаг со стороны Гарри и Меган стал неприятным сюрпризом для британской королевы.
В Музее мадам Тюссо отметили, что, хотя фигуры Гарри и Меган из королевской экспозиции уберут, они останутся "очень важным экспонатом", поскольку в последнее время являются "одними из самых популярных среди посетителей фигур".
- Как ранее сообщалось, принц Гарри и его супруга герцогиня Меган Маркл приняли решение сложить основные обязанности, связанные с королевской семьей.
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