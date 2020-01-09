В Киеве задержали "вора в законе", который незаконно убежал в Украину из России

9 января, 2020, 11:36

9 января Национальная полиция сообщила о задержании гражданина РФ, "вора в законе" по прозвищу "Камо Московский"

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По словам правоохранителей, "Камо Московский" незаконно попал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за статус "вора в законе" на территории Российской Федерации и установить контроль над преступными группами в Украине.

57-летний уроженец Грузии и граждан Российской Федерации был коронован в 1983 году в Тбилиси. Неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений, в частности. В целом провел в местах лишения свободы РФ, в том числе строгого режима, более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года.

В полиции утверждают, что задержанный пересек украинскую границу, с целью избежания уголовной ответственности.

"Чтобы не допустить реализации преступных планов "вора в законе", правоохранители с помощью оперативных служб Нацполиции установили его местонахождение. В воскресенье, 5 декабря, оперативники задержали его", - рассказывают в Национальной полиции.

По решению суда "Камо Московского" поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Сейчас решается вопрос о его принудительном выдворении с запретом въезда в Украину сроком на пять лет.