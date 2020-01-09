В Киеве задержали "вора в законе", который незаконно убежал в Украину из России
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
По словам правоохранителей, "Камо Московский" незаконно попал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за статус "вора в законе" на территории Российской Федерации и установить контроль над преступными группами в Украине.
57-летний уроженец Грузии и граждан Российской Федерации был коронован в 1983 году в Тбилиси. Неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений, в частности. В целом провел в местах лишения свободы РФ, в том числе строгого режима, более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года.
В полиции утверждают, что задержанный пересек украинскую границу, с целью избежания уголовной ответственности.
"Чтобы не допустить реализации преступных планов "вора в законе", правоохранители с помощью оперативных служб Нацполиции установили его местонахождение. В воскресенье, 5 декабря, оперативники задержали его", - рассказывают в Национальной полиции.
По решению суда "Камо Московского" поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.
Сейчас решается вопрос о его принудительном выдворении с запретом въезда в Украину сроком на пять лет.
- Напомним, за ноябрь 2019 г. Нацполиция схватила 3 "воров в законе".
- В декабре 2019 г. в Нацполиции сообщали о задержании "вора в законе" Миндия Гальского
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести