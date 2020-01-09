В Кривом Роге пьяная водитель влетела в людей на пешеходном переходе: двое погибших
9 января, 2020, 10:50
В среду, 8 января, в Кривом Роге автомобиль Audi сбил на пешеходном переходе двух женщин, которые от полученных травм скончались на месте
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.
Авария произошла по ул. Каткова в 19:45. Автомобилем управляла 31-летняя местная жительница, которая, по данным полиции, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
После совершения наезда водитель вышла из автомобиля и скрылась с места событий. На данный момент она задержана.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести