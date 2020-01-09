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Espreso.tvОбществоВ Германии запретили рекламировать онлайн-казино

В Германии запретили рекламировать онлайн-казино

Международная компания по производству и продвижению гемблинговой продукции запрещает трансляцию рекламы казино Bet365 на всей территории Германии

Об этом представители компании уведомили всех своих партнеров и иных представителей рынка. 

Произошло это в результате большого количества несогласованных нюансов в законодательстве Германии. Как и во многих европейских странах, здесь решили пересмотреть законодательство относительно азартных игр вообще и онлайн-казино в частности. 

Может оказаться под угрозой в этой развитой европейской стране и онлайн казино СлотоКинг, в которое играют в большинстве стран мира.

Немецкое правительство намерено регулировать законодательство о виртуальных казино таким образом, чтобы желающие операторы онлайн-игротек приобретали лицензию государственного образца для работы на территории страны. В противном случае, доступ к ним будет блокирован провайдерами, и они получат статус запрещенных для немецких пользователей. 

Учитывая ментальность граждан Германии, не приходится сомневаться, что подавляющее большинство геймблеров будут игнорировать запрещенные веб-казино, стараясь избежать ответственности. 

При этом, как отметили разработчики онлайн-казино Bet365, немецкоязычная версия программы продолжит свое существование, поскольку немецкий язык хорошо знаком не только на территории Германии, им пользуются и жители Австрии, Бельгии, Люксембурга, Чехии и ряда других государств, которым вряд ли понравится данная законодательная инициатива и запреты.

Подобные законодательные новшества коснулись и Королевства Камбоджа – там в результате запрета парламентариями онлайн-казино рабочих мест лишилось более 7700 человек. Все дело в том, что на территории этого азиатского государства располагались офисы крупнейших производителей игрового софта для онлайн-казино и серверные корпораций, сделавших капитал на геймблинге.

 

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