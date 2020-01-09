В Борисполе сотрудницу управления образования ранили из арбалета
Об этом сообщил секретарь городского совета Борисполя Ярослав Годунок в Facebook.
"Все спрашиваете, кто пострадал от стрельбы из арбалета, и нужна ли помощь, выяснили - это наша сотрудница управления образования Нина Ковадло, слава Богу, что он отвел ту стрелу от нее, могло быть горе, стрела пробила ладонь руки насквозь и врезалась в автомобиль", - написал Годунок.
Инцидент произошел вечером 8 января на улице Владимира Момота, недалеко от дома, в котором живет Нина Ковадло.
"Выстрел, с большой вероятностью, был осуществлен из дома напротив Владимира Момота, 40", - добавил Годунок.
Как рассказали изданию "Це Бориспіль" свидетели, было слышно крик, а потом глухой удар и звук автомобильной сигнализации. А вскоре во дворе увидели женщину с окровавленной рукой. Ей начали оказывать первую медицинскую помощь, вызвали скорую помощь и полицию.
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