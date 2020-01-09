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Espreso.tvОбществоВ 2019 году в "зеленую" энергетику Украины инвестировали 3,7 млрд евро

В 2019 году в "зеленую" энергетику Украины инвестировали 3,7 млрд евро


фото: reuters
В течение 2019 года в Украине инвестировали около 3,7 млрд евро в создание 4500 МВт мощностей возобновляемой энергетики

Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам энергоэффективности и энергосбережения.

Агентство со ссылкой на данные BloombergNEF сообщает, что Украина за год поднялась на восьмое место в рейтинге инвестиционной привлекательности "зеленой" энергетики среди развивающихся стран.

Проекты по возобновляемой энергии увеличили ее общую мощность до 6,8 ГВт. А действующие мощности ежегодно выпускают более 8,4 млрд кВт в год (около 5,5% от общего производства). Они обеспечивают "зеленой" энергией более 3,3 млн домохозяйств.

В связи с этим уменьшаются выбросы СО2 в атмосферу: примерно на 9,2 млн тонн в год. Это можно сравнить с выбросом от 4,5 млн автомобилей, говорит глава Департамента возобновляемых источников энергии агентства Юрий Шафаренко.

 

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