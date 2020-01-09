Усик рассказал, что его заставит завершить карьеру

9 января, 2020, 10:21

Украинский боксер Александр Усик заявил, что завершит карьеру сразу, когда потеряет мотивацию

Об этом Усик сказал на своем YouTube-канале.

"Завязывать нужно, когда тебя не прет. Когда ты не можешь встать в пять утра и бежать с каким-то азартом. Если ты не получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. Вы знаете, мне нравится, когда у меня идет очень тяжелая работа, когда я прихожу после тренировки и у меня болят все мышцы", - отметил Усик.

По его словам, когда эти ощущения исчезнут, это станет сигналом, что надо завершать карьеру.

"Вот как только тебя перестает вдохновлять это, то нужно идти. Время, во-первых, не обманешь, да и ты не можешь быть всегда на высоте, быстрее всех, потому что есть молодежь. Другой род деятельности надо осваивать, когда у тебя есть еще другой, немного нужно начинать учиться ", - убежден Усик.