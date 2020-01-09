Укрспецэкспорт возглавил депутат Киевсовета

9 января, 2020, 17:34

Госкомпанию "Укрспецэкспорт", входящую в состав ГК "Укроборонпром" возглавил депутат Киевского городского совета Вадим Ноздря

Об этом Укринформу сообщили в "Укроборонпроме".

"Да, мы подтверждаем информацию о назначении Вадима Ноздри на эту должность", - заявили в ведомстве.

Вадим Ноздря - депутат Киевского городского совета, где занимался вопросом ЖКХ и энергетики.

В 2000-2001 гг. работал IT-менеджером в ООО "Металпромсервис", 2001-2002 гг. - менеджером аналитического отдела Teletrade DJ International Consulting Ltd, 2002-2006 гг. - заместителем начальника департамента ГК "Укрспецэкспорт" (ГП СВТФ "Прогресс" ), 2006-2007 гг. - директором представительства ЗАО "Миниметаллургический завод Истил (Украина)", 2007-2008 гг. - директором ООО "Истил Инвестментс" (ISTIL GROUP), 2008-2012 гг. - исполнительным директором ООО "Истил Менеджмент" (ISTIL GROUP).

В 2008 году Ноздря стал основателем и генеральным директором ООО "Савик Шустер Студиос". С 2012 года работал гендиректором ООО "Истил-менеджмент", предоставляющей консультационные услуги бизнесу.

В 2015 году был избран депутатом Киевсовета от "Самопомочи" в 23-м округе (Дарницкий район). После самороспуска киевской "Самопомочи" 11 сентября 2018 года вошел в депутатскую группу Сергея Гусовского "Киевская команда".

Согласно декларации за 2018 год, в собственности семьи находится жилой домом под Киевом площадью 400 кв.м, несколько земельных участков, квартира в Киеве площадью 163 кв.м., машины BMW X5 и Toyota Auris и дорогостоящие часы. Кроме того Вадим Ноздря задекларировал 450 тыс. долларов США, 380 тыс. Евро и 1 млн 500 тыс. грн.