Украинцы в 2019 году приобрели в 5 раз больше подержанных авто, чем новых

9 января, 2020, 10:44

По итогам 2019 года украинцы приобрели и зарегистрировали 408,1 тысячи подержанных автомобилей. Это в пять раз превышает количество приобретенных новых авто

Такие данные приводит ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Большинство приобретенных и зарегистрированных подержанных автомобилей происходят из стран ЕС, то есть являются так называемыми "евробляхами". В целом доля "евроблях" в общем количестве подержанных авто достигла почти 75%.

Количество приобретенных подержанных автомобилей в 2019 году превысила аналогичный показатель 2018 г. в 3,5 раза. Больше всего украинцы покупали подержанные автомобили Volkswagen (74,8 тысячи авто), Opel (34,8 тысячи авто) и Renault (почти 32000).

"Такой всплеск регистраций импортного секонд-хенда спровоцировали либерализация условий растаможивания автомобилей, бывших в эксплуатации, и предоставленная возможность легализовать легковые автомобили, которые нарушили условия транзитного или временного пребывания в Украине", - объясняют в "Укравтопроме".