Украинцы в 2019 году приобрели в 5 раз больше подержанных авто, чем новых
Такие данные приводит ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
Большинство приобретенных и зарегистрированных подержанных автомобилей происходят из стран ЕС, то есть являются так называемыми "евробляхами". В целом доля "евроблях" в общем количестве подержанных авто достигла почти 75%.
Количество приобретенных подержанных автомобилей в 2019 году превысила аналогичный показатель 2018 г. в 3,5 раза. Больше всего украинцы покупали подержанные автомобили Volkswagen (74,8 тысячи авто), Opel (34,8 тысячи авто) и Renault (почти 32000).
"Такой всплеск регистраций импортного секонд-хенда спровоцировали либерализация условий растаможивания автомобилей, бывших в эксплуатации, и предоставленная возможность легализовать легковые автомобили, которые нарушили условия транзитного или временного пребывания в Украине", - объясняют в "Укравтопроме".
- Напомним, законы о растаможивании ввозимых из-за границы автомобилей парламент одобрил в целом 8 ноября 2018 г.
- Льготный период растаможки авто на иностранной регистрации продолжался до 22 февраля 2019 г. - владельцы "евроблях" могли получить украинские номера за половину стандартного акцизного сбора.
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