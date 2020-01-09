Украинцы существенно сократили пользование российскими почтовыми сервисами, - Дубилет

9 января, 2020, 11:11

За последние пять лет украинцы стали намного чаще пользоваться почтой Gmail, а популярность российских почтовых сервисов существенно упала

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Опубликованная Дубилетом статистика была собрана на основе данных от ПриватБанка.

"На началу 2015 году я делился статистикой на основании данных ПриватБанка. Сегодня экс-коллеги из Привата по моей просьбе снова сделали выборку, и вот, что получилось ", - уточнил министр.

По сравнению с 2015 годом популярность почтового сервиса Gmail выросла с 14% до 67%. Российские сервисы потеряли большое количество пользователей - их популярность упала с 54% в 2015 году до 14% в 2020 году. Популярность украинских почтовых сервисов среди клиентов ПриватБанка за последние пять лет выросла незначительно - с 8% до 14%.