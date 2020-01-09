Трюдо обсудил с Трампом и Макроном необходимость расследования катастрофы самолета МАУ
Как сообщается на сайте канадского премьера, разговор с американским лидером состоялся 8 января.
"Президент Трамп выразил сожаление по поводу гибели людей в результате катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Два лидера обсудили необходимость тщательного расследования, чтобы определить причину аварии", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Трамп и Трюдо также обменялись мнениями по ситуации в Ираке и последующих шагов в отношении Ирана. Оба лидера выразили общую обеспокоенность безопасностью вооруженных сил и дипломатического персонала, несущего службу в регионе.
Американский и канадский лидеры договорились поддерживать связь и продолжать работать вместе с другими членами международного сообщества для продвижения безопасности и стабильности в регионе.
Также Трюдо поговорил с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.
"Президент Макрон выразил соболезнование по поводу гибели граждан Канады и других стран вследствие трагической авиакатастрофы в Иране. Президент подтвердил готовность Франции оказать помощь в реагировании на катастрофу. Лидеры также обсудили важность тщательного расследования для установления причины катастрофы", - говорится в сообщении.
По ситуации в Ираке премьер-министр Трюдо и президент Макрон подчеркнули необходимость избежать эскалации и работать над достижением мира и стабильности.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. По имеющимся данным, лайнер со 176 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил, что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по поводу катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
- 9 января в Украине объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
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