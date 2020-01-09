Трюдо обсудил с Трампом и Макроном необходимость расследования катастрофы самолета МАУ

9 января, 2020, 12:10

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил авиакатастрофу самолета "Международных авиалиний Украины", разбившегося 8 января в Тегеране, с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном

Как сообщается на сайте канадского премьера, разговор с американским лидером состоялся 8 января.

"Президент Трамп выразил сожаление по поводу гибели людей в результате катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Два лидера обсудили необходимость тщательного расследования, чтобы определить причину аварии", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Трамп и Трюдо также обменялись мнениями по ситуации в Ираке и последующих шагов в отношении Ирана. Оба лидера выразили общую обеспокоенность безопасностью вооруженных сил и дипломатического персонала, несущего службу в регионе.

Американский и канадский лидеры договорились поддерживать связь и продолжать работать вместе с другими членами международного сообщества для продвижения безопасности и стабильности в регионе.

Также Трюдо поговорил с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

"Президент Макрон выразил соболезнование по поводу гибели граждан Канады и других стран вследствие трагической авиакатастрофы в Иране. Президент подтвердил готовность Франции оказать помощь в реагировании на катастрофу. Лидеры также обсудили важность тщательного расследования для установления причины катастрофы", - говорится в сообщении.

По ситуации в Ираке премьер-министр Трюдо и президент Макрон подчеркнули необходимость избежать эскалации и работать над достижением мира и стабильности.