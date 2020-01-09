Транзит газа из РФ принесет украинской экономике дополнительные 2% к ВВП в год, - Макогон

9 января, 2020, 13:03

Продолжение транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины принесет нашей экономике дополнительные 2% ВВП в год. При этом суммарный положительный эффект составит 150 млрд грн

Об этом сообщил председатель Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон во время пресс-брифинга, передает ЭП .

"По нашим расчетам, макроэкономическое влияние нового контракта на транзит газа составит около 2% ВВП", - сообщил Макогон.

Также глава ОГТСУ отметил, что суммарный положительный эффект от транзита газа в течение пяти лет составит почти 150 млрд грн.

"Мы посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику в течение пяти лет, кроме доходной части от самого транзита, составит около 150 млрд грн", - сказал он.