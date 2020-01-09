Транзит газа из РФ принесет украинской экономике дополнительные 2% к ВВП в год, - Макогон
Об этом сообщил председатель Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон во время пресс-брифинга, передает ЭП .
"По нашим расчетам, макроэкономическое влияние нового контракта на транзит газа составит около 2% ВВП", - сообщил Макогон.
Также глава ОГТСУ отметил, что суммарный положительный эффект от транзита газа в течение пяти лет составит почти 150 млрд грн.
"Мы посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику в течение пяти лет, кроме доходной части от самого транзита, составит около 150 млрд грн", - сказал он.
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Напомним, до этого российские СМИ сообщали, что к началу 2020 года компания "Газпром" резко сократила поставки газа транзитом через Украину .
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Ранее Макогон сообщил, что в связи с запуском "Турецкого потока" 8 января транзит газа по территории Украины в этом году снизится до около 15 млрд куб. м.
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