Свитолина согласилась возобновить выступления за сборную Украины
Об этом сообщает iSport.ua.
Свитолина после длительного перерыва попала в состав сборной Украины, которая будет выступать на групповом этапе Кубка федераций. Матчи пройдут с 5 по 8 февраля в Таллинне, семь команд будут разделены на две группы - по 4 и 3 команды. Жеребьевка состоится 13 января.
Соперниками сборной Украины могут стать команды Австрии, Болгарии, Хорватии, Эстонии, Греции и Италии.
За сборную Украины, кроме Свитолиной, сыграют Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Екатерина Завацкая и Леся Цуренко.
Победители групп сыграют с другими командами из других групп и определят участников плей-офф Мировой группы в следующем сезоне.
Элина Свитолина не выступала за сборную из-за конфликта с Федерацией тенниса Украины.
- В декабре 2019 года Свитолина заявивла о препятствиях для ее выступления на Олимпиаде-2020 из-за конфликта с Федерацией тенниса Украины.
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