Свитолина согласилась возобновить выступления за сборную Украины

9 января, 2020, 17:25

Пятая ракетка мира Элина Свитолина согласилась вернуться в состав сборной Украины и сыграет в матче Кубка федераций

Об этом сообщает iSport.ua.

Свитолина после длительного перерыва попала в состав сборной Украины, которая будет выступать на групповом этапе Кубка федераций. Матчи пройдут с 5 по 8 февраля в Таллинне, семь команд будут разделены на две группы - по 4 и 3 команды. Жеребьевка состоится 13 января.

Соперниками сборной Украины могут стать команды Австрии, Болгарии, Хорватии, Эстонии, Греции и Италии.

За сборную Украины, кроме Свитолиной, сыграют Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Екатерина Завацкая и Леся Цуренко.

Победители групп сыграют с другими командами из других групп и определят участников плей-офф Мировой группы в следующем сезоне.

Элина Свитолина не выступала за сборную из-за конфликта с Федерацией тенниса Украины.