Соболь забил невероятный гол в ворота ПСВ

9 января, 2020, 19:38

В товарищеском матче против ПСВ, защитник "Брюгге" Эдуард Соболь забил красивый гол из-за пределов штрафной площади

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на friendly game в youtube.

Сегодня, 9 января, в товарищеском матче бельгийский "Брюгге" обыграл голландский ПСВ со счетом 2:1. На 73-й минуте матча отличился левый защитник сборной Украины Эдуард Соболь, футболист эффектно пробил с дальней дистанции. Футболист "Брюгге" удачно сыграл на подборе после углового и четко положил мяч точно под правую штангу.

Товарищеский матч

ПСВ (Нидерланды) - "Брюгге" (Бельгия) 1:2

Голы: Доан, 79 - Воссен, 51, Соболь, 73