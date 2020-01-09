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Espreso.tvСпортСоболь забил невероятный гол в ворота ПСВ

Соболь забил невероятный гол в ворота ПСВ


фото: twitter
В товарищеском матче против ПСВ, защитник "Брюгге" Эдуард Соболь забил красивый гол из-за пределов штрафной площади

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на friendly game в youtube.

Сегодня, 9 января, в товарищеском матче бельгийский "Брюгге" обыграл голландский ПСВ со счетом 2:1. На 73-й минуте матча отличился левый защитник сборной Украины Эдуард Соболь, футболист эффектно пробил с дальней дистанции. Футболист "Брюгге" удачно сыграл на подборе после углового и четко положил мяч точно под правую штангу.

Товарищеский матч

ПСВ (Нидерланды) - "Брюгге" (Бельгия) 1:2

Голы: Доан, 79 - Воссен, 51, Соболь, 73

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