СБУ задержала террористов "ЛНР", которые оформили соцвыплаты на подконтрольной территории

9 января, 2020, 15:09

В Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила коммерсантов, которые в интересах террористической организации "МГБ ЛНР" организовали механизм незаконного получения украинских социальных выплат жителями временно оккупированной территории

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

Оперативники установили, что частный предприниматель из временно подконтрольного боевикам Алчевска вместе с женой оказывали жителям ОРДЛО услуги по пассажирским перевозкам на подконтрольную украинской власти территорию и "заочному" оформлению социальных выплат.

Почти год назад супругов завербовала так называемая спецслужба террористов. "МГБ ЛНР", в частности, поставили перевозчикам задачу предоставлять информацию о коллегах, работающих на каналах пассажирских перевозок. Они также требовали предоставлять перечень клиентов, которые пользовались услугами по оформлению украинских соцвыплат.

После каждого маршрута агенты отчитывались перед кураторами о выполненных задачах. Псевдоспецслужба "ЛНР" использовала полученные персональные данные для формирования базы граждан, регулярно посещающих украинские государственные учреждения. Боевики планировали потом привлечь их к противоправной деятельности во вред государственным интересам Украины.

Контрразведчики СБ Украины задержали сообщников террористов во время очередного "рейса". При осмотре их транспортного средства правоохранители обнаружили более 150 документов жителей временно оккупированной территории, в частности свидетельства о наследстве, о смерти, нотариальные доверенности, трудовые книжки, которые необходимы для заочного оформления выплат без присутствия получателей.

Показательно, что в то время как украинская власть прилагает максимум усилий, чтобы упростить жителям Донбасса получения социальных выплат, предприниматели убеждали людей в сложности и дорогом их оформлении. Они выманивали у них деньги за несуществующие услуги.

Во время проведения контрразведывательных мероприятий оперативники СБУ получили доказательства фактов сотрудничества перевозчиков со "спецслужбой"боевиков и установили личности кураторов.

Сведения о выявленных сотрудниках "МГБ ЛНР" приобщены к материалам ранее открытого следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины.

Устанавливаются должностные лица украинских госучреждений, которые возможно причастны к функционированию нелегального канала. Также проверяется информация о наличии среди клиентов "фирмы" действующих или бывших боевиков незаконных вооруженных формирований.