Самолет МАУ мог быть сбит, - Международная группа по оценке авиационных рисков

9 января, 2020, 12:30

Исходным предположением причин авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном следует считать его сбивание ракетой

Об этом говорится в заявлении международной мониторинговой группы по оценке авиационных рисков OPS GROUP.

"Причина падения самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752 при вылете из Тегерана еще не известна, и, учитывая политические обстоятельства, вряд ли будет определена в ближайшее время. Чисто с точки зрения оценки риска для операций с Тегераном и Ираном в целом, мы бы рекомендовали считать исходным предположением, что это был связанный со сбиванием инцидент, подобный MH17 - до тех пор, пока не появится четких доказательств противного", - говорится в сообщении группы.

В OPS GROUP отметили, что на фотографиях с места падения, с которыми были ознакомлены эксперты группы, "видны четкие осколочные отверстия на фюзеляже и крыле". В то же время, пока четко не понятно, эти осколки были частью двигателя или осколком ракеты.

Напомним, международная группа расследователей Bellingcat проверит версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки.