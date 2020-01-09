Самая старая женщина планеты отметила свое 117-летие

9 января, 2020, 17:33

Японка Кане Танака, старейшая жительница планеты, отпраздновала 117-летие в доме престарелых в городе Фукуока на западе Японии

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

День рождения, 2 января, старейшая жительница Земли отмечала в доме престарелых в г.Фукуока на юге Японии. Танака отпраздновала его вместе с персоналом учреждения и друзьями. Главным угощением стал большой праздничный торт. Попробовав его, долгожительница заявила, что хочет еще.

Кане Танака была седьмым ребенком из девяти. Она родилась в селе Ваджиро, префектура Фукуока.

Ранее она вместе с мужем руководила магазином по продаже рисовых пирогов. В честь дня рождения женщине надели праздничное кимоно, подарили букет и праздничный торт.

117-летняя женщина несколько раз в день ходит на своих ногах под наблюдением медсестры. У нее хороший аппетит, она даже может попробовать пряное сакэ.