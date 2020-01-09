Рябошапка создал департамент по небоевым потерям в зоне ООС

Деятельность этого отдела будет сосредоточена на осуществлении надзора по расследованию преступлений по фактам безвозвратных потерь военнослужащих в небоевых обстановке на территории проведения операции объединенных сил.

Кроме того, Офис инициировал создание при ГУ Нацполиции в Донецкой области отдельного следственного подразделения для расследования указанных уголовных производств. Такие организационные мероприятия обеспечивать оперативную координацию действий органов предварительного расследования.