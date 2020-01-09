Рябошапка создал департамент по небоевым потерям в зоне ООС
9 января, 2020, 16:49
Генеральный прокурор < href="https://espreso.tv/article/2019/05/06/10_faktiv_pro_ruslana_ryaboshapku_radnyka_zelenskogo_z_antykorupciynykh_pytan" target="_blank">Руслан Рябошапка создал отдел по расследованию причин смертей военнослужащих не в боевой обстановке
Об этом сообщает пресс служба Офиса генпрокурора.
Деятельность этого отдела будет сосредоточена на осуществлении надзора по расследованию преступлений по фактам безвозвратных потерь военнослужащих в небоевых обстановке на территории проведения операции объединенных сил.
Кроме того, Офис инициировал создание при ГУ Нацполиции в Донецкой области отдельного следственного подразделения для расследования указанных уголовных производств. Такие организационные мероприятия обеспечивать оперативную координацию действий органов предварительного расследования.
- Ранее Рябошапка анонсировал новый департамент в структуре ГПУ, а также заявил о завершении трансформации в прокуратуре.
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