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Espreso.tvОбществоРябошапка создал департамент по небоевым потерям в зоне ООС

Рябошапка создал департамент по небоевым потерям в зоне ООС


фото: reuters
Генеральный прокурор < href="https://espreso.tv/article/2019/05/06/10_faktiv_pro_ruslana_ryaboshapku_radnyka_zelenskogo_z_antykorupciynykh_pytan" target="_blank">Руслан Рябошапка создал отдел по расследованию причин смертей военнослужащих не в боевой обстановке

Об этом сообщает пресс служба Офиса генпрокурора.

Деятельность этого отдела будет сосредоточена на осуществлении надзора по расследованию преступлений по фактам безвозвратных потерь военнослужащих в небоевых обстановке на территории проведения операции объединенных сил.

Кроме того, Офис инициировал создание при ГУ Нацполиции в Донецкой области отдельного следственного подразделения для расследования указанных уголовных производств. Такие организационные мероприятия обеспечивать оперативную координацию действий органов предварительного расследования.

  • Ранее Рябошапка анонсировал новый департамент в структуре ГПУ, а также заявил о завершении трансформации в прокуратуре.

 

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