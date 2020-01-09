Россияне пригласили руководить судьями венгра, который "похоронил" сборную Украины на Евро-2012

9 января, 2020, 16:35

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи, который по ошибке не засчитал гол сборной Украины в ворота Англии на Евро-2012, возглавит департамент судейства Российского футбольного союза

Об этом сообщает российское издание РБК.

Источник в РФС отметил, что венгр приедет в Россию в ближайшее время. Собеседник, знакомый с ситуацией, сообщил, что РФС рассматривал варианты с российскими специалистами, но решил остановиться на иностранце.

Кашшаи был арбитром ФИФА с 2003 года. Судейскую карьеру он завершил в конце 2019 года.

Виктор Кашшаи во время матча Украина - Англия (0:1) на Евро-2012 ошибочно не засчитал гол Марко Девича. Из-за поражения украинцы не смогли выйти в плей-офф на домашнем чемпионате Европы.