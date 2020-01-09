Россияне пригласили руководить судьями венгра, который "похоронил" сборную Украины на Евро-2012
9 января, 2020, 16:35
Венгерский арбитр Виктор Кашшаи, который по ошибке не засчитал гол сборной Украины в ворота Англии на Евро-2012, возглавит департамент судейства Российского футбольного союза
Об этом сообщает российское издание РБК.
Источник в РФС отметил, что венгр приедет в Россию в ближайшее время. Собеседник, знакомый с ситуацией, сообщил, что РФС рассматривал варианты с российскими специалистами, но решил остановиться на иностранце.
Кашшаи был арбитром ФИФА с 2003 года. Судейскую карьеру он завершил в конце 2019 года.
Виктор Кашшаи во время матча Украина - Англия (0:1) на Евро-2012 ошибочно не засчитал гол Марко Девича. Из-за поражения украинцы не смогли выйти в плей-офф на домашнем чемпионате Европы.
- В 2018 году Кашшаи ошибочно назначил пенальти в ворота "Шахтера" в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", за который позже извинился даже полузащитник англичан Рахим Сетрлинг.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести