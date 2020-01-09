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Espreso.tvОбществоРоссияне обстреляли Объединенные силы из тяжелой артиллерии, ранены трое бойцов

Россияне обстреляли Объединенные силы из тяжелой артиллерии, ранены трое бойцов

В среду, 8 января, российские оккупанты в Донбассе 5 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм орудий и минометов калибра 120 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли защитников Лебединского из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы били по позициям Объединенных сил вблизи населенного пункта Хутор Вильный со 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм минометов, неподалеку Новоалександровки - из стрелкового оружия; возле Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

8 января в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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