Россияне обстреляли Объединенные силы из тяжелой артиллерии, ранены трое бойцов
9 января, 2020, 07:33
В среду, 8 января, российские оккупанты в Донбассе 5 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм орудий и минометов калибра 120 мм
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли защитников Лебединского из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы били по позициям Объединенных сил вблизи населенного пункта Хутор Вильный со 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм минометов, неподалеку Новоалександровки - из стрелкового оружия; возле Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.
8 января в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести