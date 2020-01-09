"Я ухожу, но... меня беспокоит то, что позади меня": муж о звонке погибшей в Boeing жены
Об этом сообщает CNN.
"Она знала. Посмотрите на ее лицо, посмотрите на стихотворение, которое она написала: "Я ухожу, но... меня беспокоит то, что позади меня. Позади меня, позади меня. Я боюсь за людей позади меня", - не сдерживая слез рассказал человек, который прожил в браке с Шейди 10 лет.
Шейди позвонила своему мужу Хассану с борта лайнера за двадцать минут до того, как самолет Boeing 737 вылетел из иранской столицы.
"Она беспокоилась о напряженности в отношениях между Тегераном и США после того, как президент Дональд Трамп приказал убить высокопоставленного иранского генерала (Касема Сулеймани, - ред.) на прошлой неделе. Она хотела, чтобы я заверил ее, что не будет войны. Я сказал ей, что ничего не случится и не стоит волноваться. Она ответила: "Хорошо. Мне говорят выключить мой телефон. Пока", - рассказал Хассан Шадхо.
- Из-за проблем с билетом житель Оттавы не сел в самолет, его жена погибла.
- Украинец, который должен был лететь трагическим рейсом из Ирана, рассказал о ситуации в аэропорту .
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