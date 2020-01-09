"Я ухожу, но... меня беспокоит то, что позади меня": муж о звонке погибшей в Boeing жены

9 января, 2020, 16:28

Хассан Шадхо считает, что у его жены Шейди Шадхо было предчувствие падения самолета МАУ. Она опубликовала селфи в Instagram с тревожным постом перед вылетом

Об этом сообщает CNN.

"Она знала. Посмотрите на ее лицо, посмотрите на стихотворение, которое она написала: "Я ухожу, но... меня беспокоит то, что позади меня. Позади меня, позади меня. Я боюсь за людей позади меня", - не сдерживая слез рассказал человек, который прожил в браке с Шейди 10 лет.

Шейди позвонила своему мужу Хассану с борта лайнера за двадцать минут до того, как самолет Boeing 737 вылетел из иранской столицы.

"Она беспокоилась о напряженности в отношениях между Тегераном и США после того, как президент Дональд Трамп приказал убить высокопоставленного иранского генерала (Касема Сулеймани, - ред.) на прошлой неделе. Она хотела, чтобы я заверил ее, что не будет войны. Я сказал ей, что ничего не случится и не стоит волноваться. Она ответила: "Хорошо. Мне говорят выключить мой телефон. Пока", - рассказал Хассан Шадхо.