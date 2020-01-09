"Барселона" решила избавиться от чемпиона мира

9 января, 2020, 17:49

Испанская "Барселона" готова продать французского защитника Самуэля Умтити

Об этом сообщает Metro.

Английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" хотят укрепить защитную линию во время зимнего трансферного окна и готовы пригласить футболиста сборной Франции и "Барселоны" Самуэля Умтити.

Ранее 26-летний игрок заявлял, что хотел бы завершить карьеру в "Барселоне", но требует игровой практики, поэтому готов выслушать предложения от других клубов.

В нынешнем сезоне француз провел лишь 7 матчей во всех турнирах и проиграл конкуренцию другим центральным защитникам "Барсы" Жерару Пике и Клеману Лангле.