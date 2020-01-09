"Барселона" решила избавиться от чемпиона мира
9 января, 2020, 17:49
Испанская "Барселона" готова продать французского защитника Самуэля Умтити
Об этом сообщает Metro.
Английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" хотят укрепить защитную линию во время зимнего трансферного окна и готовы пригласить футболиста сборной Франции и "Барселоны" Самуэля Умтити.
Ранее 26-летний игрок заявлял, что хотел бы завершить карьеру в "Барселоне", но требует игровой практики, поэтому готов выслушать предложения от других клубов.
В нынешнем сезоне француз провел лишь 7 матчей во всех турнирах и проиграл конкуренцию другим центральным защитникам "Барсы" Жерару Пике и Клеману Лангле.
- 8 января автобус с футболистами "Барселоны" поехал не на тот стадион в саудовском городе Джидда, где проходят матчи за Суперкубок Испании.
- 26 декабря стало известно, что в 2020 году "Барселона" планирует купить новых футболистов в каждую линию.
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