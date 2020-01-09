Прокуратура второй раз обжаловала домашний арест для обвиняемого в организации убийства журналиста Сергиенко

9 января, 2020, 14:33

Прокуратурой Черкасской области второй раз внесена апелляционная жалоба на решение суда об изменении меры пресечения обвиняемому в организации убийства журналиста Василия Сергиенко

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

"После избрания Кропивницким апелляционным судом меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога организатору заказного убийства журналиста Василия Сергиенко, несмотря на позицию государственного обвинения, 08.01.2020 г. Городищенским районным судом повторно изменена мера пресечения обвиняемому в особо жестоких преступлениях - с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля ", - говорится в сообщении.

Пресс-служба прокуратуры напомнила, что 16.05.2017 г. сотрудниками Главного управления Национальной полиции в Черкасской области и Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины по процессуального руководства прокуратуры Черкасской области во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в. Киев задержан 47-летний местный житель, который подозревается в организации резонансного похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко. Долгое время злоумышленник скрывался от следствия и находился в розыске.

Судебное разбирательство продолжается.