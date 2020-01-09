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Espreso.tvОбществоПосле ракетных ударов Иран совершил кибератаки против навигационных систем самолетов США

После ракетных ударов Иран совершил кибератаки против навигационных систем самолетов США


фото: reuters
Иран осуществил кибератаки для отключения навигационных систем самолетов и беспилотников США через 15 минут после ракетных ударов 8 января

Об этом заявил генерал Амир Али Хаджизаде, отметив, что его силы выпустили 13 ракет по базам США в Ираке, "но мы были готовы запустить сотни", пишет АР .

Он также рассказал, что его силы одновременно осуществили кибератаки на службу военного наблюдения США в Ираке.

Амир Али Хаджизаде заверил, что десятки американских военных были убиты и ранены, "но мы не пытались кого-то убить в этом операции". Он сказал, что "мы пытались ударить по военной машине противника".

  • Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относящегося к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
  • 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
  • Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
  • Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
  • В ночь с 7-го на 8-е января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
  • 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
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