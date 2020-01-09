После ракетных ударов Иран совершил кибератаки против навигационных систем самолетов США

9 января, 2020, 17:54

Иран осуществил кибератаки для отключения навигационных систем самолетов и беспилотников США через 15 минут после ракетных ударов 8 января

Об этом заявил генерал Амир Али Хаджизаде, отметив, что его силы выпустили 13 ракет по базам США в Ираке, "но мы были готовы запустить сотни", пишет АР .

Он также рассказал, что его силы одновременно осуществили кибератаки на службу военного наблюдения США в Ираке.

Амир Али Хаджизаде заверил, что десятки американских военных были убиты и ранены, "но мы не пытались кого-то убить в этом операции". Он сказал, что "мы пытались ударить по военной машине противника".