Первый визит будет в Украину, - новый председатель ОБСЕ
9 января, 2020, 16:14
Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Эди Рама заявил, что первый его визит в должности будет в Украине
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Албанское председательство сделает все, чтобы поощрить уважение к принципам и обязательств в рамках ОБСЕ и полное выполнение Минских договоренностей, поддерживая усилия Трехсторонней контактной группы и процесс в "нормандском формате". СММ и Украина будут также местом назначения моего первого визита в бижайшие недели как председателя ОБСЕ ", - заявил Рама.
- 1 января обязанности государства-председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешли к Албании от Словакии.
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