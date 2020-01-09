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Espreso.tvОбществоПервый визит будет в Украину, - новый председатель ОБСЕ

Первый визит будет в Украину, - новый председатель ОБСЕ


фото: ap
Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Эди Рама заявил, что первый его визит в должности будет в Украине

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Албанское председательство сделает все, чтобы поощрить уважение к принципам и обязательств в рамках ОБСЕ и полное выполнение Минских договоренностей, поддерживая усилия Трехсторонней контактной группы и процесс в "нормандском формате". СММ и Украина  будут также местом назначения моего первого визита в бижайшие недели как председателя ОБСЕ ", - заявил Рама.

  • 1 января обязанности государства-председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешли к Албании от Словакии.
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