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Espreso.tvОбществоОккупанты в Крыму арестовали 64-летнюю женщину: обвиняют в "госизмене" - сотрудничестве с украинской разведкой

Оккупанты в Крыму арестовали 64-летнюю женщину: обвиняют в "госизмене" - сотрудничестве с украинской разведкой

Российские оккупанты в Крыму арестовали 64-летнюю жительницу Севастополя Галину Долгополу по подозрению в "государственной измене"

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Женщину арестовал оккупационный "Ленинский райсуд Севастополя". Об аресте "суд" сообщил еще 29 ноября, однако личность арестованной правозащитники выяснили только сейчас.

"По данным пресс-службы ФСБ РФ, женщина якобы была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки "целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", - сообщают правозащитники.

Женщине инкриминируют ст. 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена), предусматривающую безальтернативное лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

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