Общественный транспорт в смартфоне: Киевпасстранс создал интерактивную карту своего транспорта

9 января, 2020, 10:28

В рамках диджитализации 8 января муниципальное предприятие Киевпасстранс выпустило интерактивную онлайн-карту троллейбусов, трамваев, метро, автобусов, городских электричек и маршрутных такси, принадлежащих компании

Новая функция стала доступна на сайте муниципального перевозчика Киевпасстранс, сообщает сайт "ain.ua".

Как сообщается на сайте, раньше такая интерактивная карта была доступна киевлянам только через приложение EasyWay.

Новый сервис позволит киевлянам найти актуальные данные о маршруте по телефону, направлению движения или остановке. Его действие распространяется на троллейбусы, трамваи, метро, автобусы, городские электрички и маршрутные такси, обслуживаемые "Киевпасстранс".

Теперь пользователь может выбрать необходимый маршрут и посмотреть, сколько сейчас единиц транспорта на нем и как они далеко от него.

"Также можно ввести свою остановку и увидеть, как скоро на нее прибудет ближайший автобус, троллейбус или трамвай. А еще - наблюдать за его перемещением и получить более точную информацию, наведя на него курсор прямо на карте", - сообщается на сайте.