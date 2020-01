Обнародована редкая версия одной из самых известных песен Дэвида Боуи

9 января, 2020, 12:53

Редкая версия песни войдет в новый мини-альбом "Is It Any Wonder", в котором всего будет шесть треков

Об этом пишет Rollingstone.

Правообладатели наследия Дэвида Боуи поделились редкой версией известной песни The Man Who Sold the World.

"Новая версия" The Man Who Sold the World "была записана в Нью-Йорке во время репетиционной акустической сессии в ноябре 1996 года. 8 января 1997 г., в день 50-летия Боуи эта запись раздалась в эфире ВВС", - говорится в сообщении.

Отдельно будет издана концертная запись под названием "ChangesNowBowie". В нее войдет та же "The Man Who Sold the World" и еще восемь треков, записанных в пределах репетиционных сессий Боуи в 1996 году.

"Ожидается, что пластинка выйдет 18 апреля", - отмечается в сообщении.

На обложке будет фото музыканта, сделанное известным фотографом Альбертом Уотсоном в 1996 году.