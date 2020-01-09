Новый законопроект "О труде" предусматривает 7 видов трудовых договоров, - заместитель Милованова
Об этом в интервью Укринформу рассказала заместитель главы Минэкономики Юлия Свириденко.
"Рамочный трудовой договор мы предложим, но его содержание может варьироваться, рабочий имеет право предлагать пункты по своему усмотрению", - пояснила она.
По словам заместителя министра, одобренный правительством проект закона "О труде" расширяет возможности трудоустройства и защиты прав.
В основе трудовых отношений должно быть только договор - соглашение работника и работодателя в письменной форме с указанием всех прав и обязанностей сторон.
Документ определяет семь разновидностей таких сделок: бессрочные, срочные, краткосрочные, сезонные, с нефиксированным рабочим временем, ученические и договора с домашними работниками.
"Пытались охватить все возможные современные формы трудоустройства для расширения его возможностей", - отметила Свириденко.
По ее словам, это будет означать утверждение на законодательном уровне гибкого графика и удаленной работы. В частности, официально трудоустроиться и работать дома смогут мамы в декретном отпуске и люди с инвалидностью.
Нормальная продолжительность рабочего времени составит 40 часов в неделю, а ежедневную нагрузку определит работодатель с учетом специфики деятельности.
Авторы законопроекта советуют вписывать в соглашения все важные нюансы, и если впоследствии работодатель договоренности нарушит - обращаться с договором в суд (за нарушение предусмотрены штрафные санкции).
- Напомним, что фракция "Слуги народа" готовилась внести в ВРУ проект нового Трудового кодекса, который станет "слишком либеральным" для работодателей и будет частично дискриминировать работников.
- Ранее Милованов рассказал, когда будет представлен проект нового трудового кодекса.
- Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что новый законопроект предусматривает выплату компенсации в случае увольнения по инициативе работодателя.
- На сайте Верховной Рады опубликован проект "Закона о труде".
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