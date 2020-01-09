Новый законопроект "О труде" предусматривает 7 видов трудовых договоров, - заместитель Милованова

9 января, 2020, 20:52

В проект закона "О труде" предусматривается, что в основе трудовых отношений будет лежать письменный договор между работником и работодателем, в целом законопроект определяет семь видов таких договоров

Об этом в интервью Укринформу рассказала заместитель главы Минэкономики Юлия Свириденко.

"Рамочный трудовой договор мы предложим, но его содержание может варьироваться, рабочий имеет право предлагать пункты по своему усмотрению", - пояснила она.

По словам заместителя министра, одобренный правительством проект закона "О труде" расширяет возможности трудоустройства и защиты прав.

В основе трудовых отношений должно быть только договор - соглашение работника и работодателя в письменной форме с указанием всех прав и обязанностей сторон.

Документ определяет семь разновидностей таких сделок: бессрочные, срочные, краткосрочные, сезонные, с нефиксированным рабочим временем, ученические и договора с домашними работниками.

"Пытались охватить все возможные современные формы трудоустройства для расширения его возможностей", - отметила Свириденко.

По ее словам, это будет означать утверждение на законодательном уровне гибкого графика и удаленной работы. В частности, официально трудоустроиться и работать дома смогут мамы в декретном отпуске и люди с инвалидностью.

Нормальная продолжительность рабочего времени составит 40 часов в неделю, а ежедневную нагрузку определит работодатель с учетом специфики деятельности.

Авторы законопроекта советуют вписывать в соглашения все важные нюансы, и если впоследствии работодатель договоренности нарушит - обращаться с договором в суд (за нарушение предусмотрены штрафные санкции).