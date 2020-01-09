Нападающий "Милана" рассказал, как состоялось знакомство с Ибрагимовичем
9 января, 2020, 20:14
Форвард итальянского "Милана" Рафаэль Леау, говорит, что знаменитый новичок команды Златан Ибрагимович для него как старший брат
Об этом сообщает Football Italia .
"Для меня Ибрагимович - как старший брат. Как только он прибыл в "Милан", сразу начал давать мне ценные советы о том, как улучшить свою игру, как правильно выбирать позицию на поле. Он - великий игрок, и, уверен, вместе с им не только я стану лучше, но и улучшиться игра и результаты всей команды", - рассказал Рафаэль Леау.
После трансфера Ибрагимовича тренер "Милана" Стефано Пьоли намерен перейти на тактическую схему 4-4-2, используя в паре с 38-летним шведом именно 20-летнего португальца.
- 27 декабря стало известно, что шведский нападающий Златан Ибрагимович заработает 3 млн евро за шесть месяцев в итальянском "Милане".
- 11 декабря новым главным тренером "Наполи" стал Дженнаро Гаттузо, который перед этим тренировал "Милан".
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