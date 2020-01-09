Нападающий "Милана" рассказал, как состоялось знакомство с Ибрагимовичем

9 января, 2020, 20:14

Форвард итальянского "Милана" Рафаэль Леау, говорит, что знаменитый новичок команды Златан Ибрагимович для него как старший брат

Об этом сообщает Football Italia .

"Для меня Ибрагимович - как старший брат. Как только он прибыл в "Милан", сразу начал давать мне ценные советы о том, как улучшить свою игру, как правильно выбирать позицию на поле. Он - великий игрок, и, уверен, вместе с им не только я стану лучше, но и улучшиться игра и результаты всей команды", - рассказал Рафаэль Леау.

После трансфера Ибрагимовича тренер "Милана" Стефано Пьоли намерен перейти на тактическую схему 4-4-2, используя в паре с 38-летним шведом именно 20-летнего португальца.