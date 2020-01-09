Нацсовет оштрафовала на 100 тыс. грн канал "НАШ" за язык вражды в интервью с Азаровым
Как сообщает Укринформ, такое решение принято на заседании Нацсовета 9 января.
По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, по результатам мониторинга спутникового телеканала "Макси-ТВ" ( "НАШ"), а именно трансляции передачи "Гордон" от 5 октября 2019 года (прямой эфир, гость передачи Николай Азаров, представленный ведущим как экс-премьер-министр Украины), зафиксированы высказывания, имеющие признаки нарушения требований законов Украины "Об информации" и "О телевидении и радиовещании".
"В интервью мы фиксируем фразы о "государственном перевороте, который произошел в Украине" относительно событий 2014 года. Неоднократное использование гостем студии формулировки "государственный переворот" и отсутствие замечаний к этой формулировке со стороны ведущего является искажением информации и нарочитой подменой понятий, а также распространением необъективной информации о событиях, которые произошли в конце 2013 - начале 2014 года. Использование формулировки "конфликт на Юго-Востоке" является подменой понятий и попыткой фальсифицировать исторические события, которые определены в нормативно-правовых актах как "вооруженная агрессия", - сказал Костинский.
Член Нацсовета привел цитату Азарова о том, что "участники государственного переворота зачистили полное оппозиционное поле; к власти пришла группа бандитов, мародёров и преступников".
"Это высказывание является распространением необъективной информации, подвергает сомнению легитимность органов государственной власти, содержит откровенное неаргументированное обвинение представителей власти в действиях, которые преследуются законом, а именно в бандитизме, мародерстве и преступлениях, навязывает зрителям отношение к представителям власти как к уже признанным преступникам. Высказывания в совокупности воспринимаются как призыв к свержению конституционного строя, разжигание вражды, посягательство на права и свободы человека", - отметил Костинский.
Комментируя цитату из интервью Азарова о том, что "в Украине должен пройти суд над организаторами и исполнителями государственного переворота", вроде Нюрнбергского, член Нацсовета сказал: "Ссылка на Нюрнбергский трибунал и его решение о нацистах, фактически, является косвенным обвинением участников Революции Достоинства в нацизме, преступлениях против мира и человечности, является сознательным распространением необъективной информации, целью которой является разжигание розни".
В то же время Костинский отметил, что высказывания Азарова содержат необъективную информацию о последовательности событий во время вооруженной агрессии Российской Федерации и являются прямым продолжением линии российской пропаганды, а также нарративами, подобными официальной политической и пропагандистской позиции Российской Федерации, признанной большинством стран Европы страной-агрессором .
"При анализе передачи не зафиксировано ни одного случая попыток ведущего изменить риторику гостя студии", - отметил Костинский.
Члены Нацсовета признали нарушение телеканалом части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", которая говорит о том, что не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, которые содержат популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины.
Нацсовет также признала наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире 5 октября 2019 года.
Участники заседания проголосовали за санкции "объявление предупреждения" и "взыскание штрафа" в размере 25% от суммы лицензионного сбора (это 105 625 грн). Лицензиата обязали в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.
- Напомним, 9 января Нацсовет принял решение о внеплановой выездной проверке телеканала "Прямой", из-за высказываний Пояркова в адрес Зеленского.
- 9 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые выездные проверки телеканалов "ZIK" и "112 Украина" за зафиксированные в эфире признаки нарушения норм Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и Закона Украины "Об информации".
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