Нацсовет оштрафовала на 100 тыс. грн канал "НАШ" за язык вражды в интервью с Азаровым

9 января, 2020, 17:17

Национальный совет на заседании 9 января рассмотрел результаты внеплановой выездной проверки ООО "НАША ПРАГА" (канал "НАШ") и принял решение об объявлении вещателю предупреждения, а также взыскании с него штрафа за призывы к разжиганию розни

Как сообщает Укринформ, такое решение принято на заседании Нацсовета 9 января.

По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, по результатам мониторинга спутникового телеканала "Макси-ТВ" ( "НАШ"), а именно трансляции передачи "Гордон" от 5 октября 2019 года (прямой эфир, гость передачи Николай Азаров, представленный ведущим как экс-премьер-министр Украины), зафиксированы высказывания, имеющие признаки нарушения требований законов Украины "Об информации" и "О телевидении и радиовещании".

"В интервью мы фиксируем фразы о "государственном перевороте, который произошел в Украине" относительно событий 2014 года. Неоднократное использование гостем студии формулировки "государственный переворот" и отсутствие замечаний к этой формулировке со стороны ведущего является искажением информации и нарочитой подменой понятий, а также распространением необъективной информации о событиях, которые произошли в конце 2013 - начале 2014 года. Использование формулировки "конфликт на Юго-Востоке" является подменой понятий и попыткой фальсифицировать исторические события, которые определены в нормативно-правовых актах как "вооруженная агрессия", - сказал Костинский.

Член Нацсовета привел цитату Азарова о том, что "участники государственного переворота зачистили полное оппозиционное поле; к власти пришла группа бандитов, мародёров и преступников".

"Это высказывание является распространением необъективной информации, подвергает сомнению легитимность органов государственной власти, содержит откровенное неаргументированное обвинение представителей власти в действиях, которые преследуются законом, а именно в бандитизме, мародерстве и преступлениях, навязывает зрителям отношение к представителям власти как к уже признанным преступникам. Высказывания в совокупности воспринимаются как призыв к свержению конституционного строя, разжигание вражды, посягательство на права и свободы человека", - отметил Костинский.

Комментируя цитату из интервью Азарова о том, что "в Украине должен пройти суд над организаторами и исполнителями государственного переворота", вроде Нюрнбергского, член Нацсовета сказал: "Ссылка на Нюрнбергский трибунал и его решение о нацистах, фактически, является косвенным обвинением участников Революции Достоинства в нацизме, преступлениях против мира и человечности, является сознательным распространением необъективной информации, целью которой является разжигание розни".

В то же время Костинский отметил, что высказывания Азарова содержат необъективную информацию о последовательности событий во время вооруженной агрессии Российской Федерации и являются прямым продолжением линии российской пропаганды, а также нарративами, подобными официальной политической и пропагандистской позиции Российской Федерации, признанной большинством стран Европы страной-агрессором .

"При анализе передачи не зафиксировано ни одного случая попыток ведущего изменить риторику гостя студии", - отметил Костинский.

Члены Нацсовета признали нарушение телеканалом части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", которая говорит о том, что не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, которые содержат популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины.

Нацсовет также признала наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире 5 октября 2019 года.

Участники заседания проголосовали за санкции "объявление предупреждения" и "взыскание штрафа" в размере 25% от суммы лицензионного сбора (это 105 625 грн). Лицензиата обязали в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.