Нацсовет назначил проверку для телеканалов "ZIK" и "112 Украина" за разжигание вражды

9 января, 2020, 15:26

9 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые выездные проверки в связи с зафиксированными в эфире признаками нарушения норм Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и Закона Украины "Об информации"

Соответствующее решение Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обнародовала на своем сайте.

О проверках телеканала "ZIK", Нацсовет сообщила следующее:

"26 ноября 2019 года в 18:00 в эфире телеканала "ZIK" транслировалась передача "Каждый из нас Президент" (с повтором 27.11.2019 в 01:23 и 6:00). Экспертами в студии были народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко, народный депутат Украины IX созыва Ренат Кузьмин, а также Михаил Добкин, который присоединился к обсуждению вопросов с помощью интернет-связи. Мониторингом Национального совета зафиксировано, что в этой передаче распространялись высказывания, имеющие признаки нарушения заказчиком абзаца третьего, четвертого и тринадцатого части второй статьи 6 и пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", а также части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации".

Справка: Статья 28, ч. 1: призывы к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганда войны, насилия, жестокости, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

Нацсовет также сообщил, что основанием для назначения внеплановой проверки спутниковому телеканалу "112 Украина" стали результаты мониторингов эфира вещателя, проведенных в августе - декабре 2019 года. В частности, утверждают в регуляторе, в телепрограммах "Большое интервью", "LIVE", "LIVE НОВОСТИ", "Голос народа", "Пульс: Главное политическое шоу страны", "Важно", "Диалог со страной" зафиксировано распространение высказываний В. Медведчука, П. Симоненко, В. Рабиновича, А. Герман, И. Кивы, Н. Королевской, А. Волошина, А. Ляшко, М. Дульского и Р. Кузьмина, имеющих признаки нарушения действующего законодательства.

Высказывания данных лиц призывают к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды, разжигают национальную, расовую и религиозную вражду и ненависть (абзацы 4 и 9 части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании").