На Львовщине микроавтобус столкнулся на встречной с грузовиком, погибли три человека

9 января, 2020, 11:55

Правоохранители взяли под стражу водителя, совершившего ДТП 9 января около 02:30 в селе Бартатов Городокского района на Львовщине

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины 46-летнего жителя Ивано-Франковской области, который управляя микроавтобусом "Фольксваген" столкнулся с грузовым автомобилем "Мерседес", в результате чего погибли три человека", - информируют в Нацполиции.

Как предварительно установили правоохранители, 46-летний житель Ивано-Франковска, находясь за рулем микроавтобуса "Фольксваген", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с седельным тягачом "Мерседес" под управлением 30-летнего иностранца.

В результате на месте дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров микроавтобуса - 38-летний житель Ивано-Франковской области и мужчина, личность которого устанавливается.

Еще один пассажир микроавтобуса, 46-летний житель Ивано-Франковской, с места происшествия был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Виновник ДТП также госпитализирован. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

За совершенное ДТП водителя может ожидать до 10 лет лишения свободы.