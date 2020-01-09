На Львовщине микроавтобус столкнулся на встречной с грузовиком, погибли три человека
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.
"Правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины 46-летнего жителя Ивано-Франковской области, который управляя микроавтобусом "Фольксваген" столкнулся с грузовым автомобилем "Мерседес", в результате чего погибли три человека", - информируют в Нацполиции.
Как предварительно установили правоохранители, 46-летний житель Ивано-Франковска, находясь за рулем микроавтобуса "Фольксваген", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с седельным тягачом "Мерседес" под управлением 30-летнего иностранца.
В результате на месте дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров микроавтобуса - 38-летний житель Ивано-Франковской области и мужчина, личность которого устанавливается.
Еще один пассажир микроавтобуса, 46-летний житель Ивано-Франковской, с места происшествия был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.
Виновник ДТП также госпитализирован. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
За совершенное ДТП водителя может ожидать до 10 лет лишения свободы.
- Напомним, 8 января, в Сумской области столкнулись грузовик и внедорожник: погибла 9-летняя девочка и еще один человек
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