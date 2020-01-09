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Espreso.tvОперація об'єднаних силНа Луганщине оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил

На Луганщине оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил


фото: ntv
9 января с 10:20 утра в течение 30 минут российские оккупационные войска осуществляли обстрел позиций украинских военных на Луганском направлении

Об этом сообщается в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

"Начиная с 10.20, в течение 30 минут, с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов враг вел огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Хутор Вольный", - сообщают военные.

"По имеющейся информации, потерь со стороны наших сил в результате прицельного обстрела противника нет", - добавили в пресс-службе.

 

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