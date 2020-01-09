На Луганщине оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил

9 января, 2020, 13:19

9 января с 10:20 утра в течение 30 минут российские оккупационные войска осуществляли обстрел позиций украинских военных на Луганском направлении

Об этом сообщается в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

"Начиная с 10.20, в течение 30 минут, с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов враг вел огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Хутор Вольный", - сообщают военные.

"По имеющейся информации, потерь со стороны наших сил в результате прицельного обстрела противника нет", - добавили в пресс-службе.