На Луганщине оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил
9 января, 2020, 13:19
9 января с 10:20 утра в течение 30 минут российские оккупационные войска осуществляли обстрел позиций украинских военных на Луганском направлении
Об этом сообщается в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.
"Начиная с 10.20, в течение 30 минут, с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов враг вел огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Хутор Вольный", - сообщают военные.
"По имеющейся информации, потерь со стороны наших сил в результате прицельного обстрела противника нет", - добавили в пресс-службе.
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