Команда Ярмоленко ослабила "Бенфику" перед игрой с "Шахтером" в Лиге Европы

9 января, 2020, 16:29

Английский "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, арендовал Жедсона Фернандеша у португальской "Бенфики", с которой в 1/16 финала Лиги Европы сыграет "Шахтер"

Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, "Вест Хэм" и "Бенфика" уже договорились. Аренда будет рассчитана на 18 месяцев и не включает в себя опцию выкупа игрока.

Ранее Жедсоном Феранандешом интересовались другие английские клубы - "Челси" и "Манчестер Юнайтед", которые хотели арендовать игрока с обязательным правом выкупа за 55 и 34 млн фунтов соответственно.

В нынешнем сезоне 21-летний Жедсон Фернандеш сыграл за "Бенфику" 13 матчей и отдал 1 результативную передачу.

"Бенфика" является соперником "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы.