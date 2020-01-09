Команда Ярмоленко ослабила "Бенфику" перед игрой с "Шахтером" в Лиге Европы
9 января, 2020, 16:29
Английский "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, арендовал Жедсона Фернандеша у португальской "Бенфики", с которой в 1/16 финала Лиги Европы сыграет "Шахтер"
Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, "Вест Хэм" и "Бенфика" уже договорились. Аренда будет рассчитана на 18 месяцев и не включает в себя опцию выкупа игрока.
Ранее Жедсоном Феранандешом интересовались другие английские клубы - "Челси" и "Манчестер Юнайтед", которые хотели арендовать игрока с обязательным правом выкупа за 55 и 34 млн фунтов соответственно.
В нынешнем сезоне 21-летний Жедсон Фернандеш сыграл за "Бенфику" 13 матчей и отдал 1 результативную передачу.
"Бенфика" является соперником "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы.
- Напомним, 9 января "Бенфика" продала нападающего Родриго Де Томаса испанскому "Эспаньолу" за 20 млн евро.
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