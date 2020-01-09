Human Rights Watch обвинила Россию в преследовании "Свидетелей Иеговы"

9 января, 2020, 21:28

Правозащитники Human Rights Watch обвинили российские правоохранительные органы в эскалации преследования "Свидетелей Иеговы" в 2019 году

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Количество рейдов домов и людей под уголовным расследованием выросло более чем в два раза, и 32 прихожанина "Свидетелей Иеговы" находятся за решеткой из-за мирного исповедания своей веры", - заявила организация.

По ее данным, по меньшей мере 313 человек имеют обвинения, находятся под судом или осуждены за "экстремизм" из-за участия в деятельности организации или являются подозреваемыми в подобных делах.

HRW пишет, что около двух третей из них узнали о своем статусе подозреваемого или обвиняемого в 2019 году.

В 2019 году приговоры получили 18 человек. Девять из них приговорили к 2-6 годам лишения свободы.

Россия запретила "свидетелей Иеговы" в апреле 2017 года и назвала их "экстремистской организации".

Human Rights Watch призывает Россию отменить запрет. По мнению правозащитников, Москва нарушает свои обязательства уважать и защищать религиозную свободу и свободу собраний.