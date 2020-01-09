Human Rights Watch обвинила Россию в преследовании "Свидетелей Иеговы"
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Количество рейдов домов и людей под уголовным расследованием выросло более чем в два раза, и 32 прихожанина "Свидетелей Иеговы" находятся за решеткой из-за мирного исповедания своей веры", - заявила организация.
По ее данным, по меньшей мере 313 человек имеют обвинения, находятся под судом или осуждены за "экстремизм" из-за участия в деятельности организации или являются подозреваемыми в подобных делах.
HRW пишет, что около двух третей из них узнали о своем статусе подозреваемого или обвиняемого в 2019 году.
В 2019 году приговоры получили 18 человек. Девять из них приговорили к 2-6 годам лишения свободы.
Россия запретила "свидетелей Иеговы" в апреле 2017 года и назвала их "экстремистской организации".
Human Rights Watch призывает Россию отменить запрет. По мнению правозащитников, Москва нарушает свои обязательства уважать и защищать религиозную свободу и свободу собраний.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести