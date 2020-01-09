Глава ОГА Алексей Кучер рискует попасть под влияние "старой власти" в Харькове - СМИ

9 января, 2020, 13:49

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер решил вмешаться в конфликт мэра Харькова Геннадия Кернеса с предпринимателями крупнейшего в Восточной Европе торгового центра "Барабашово", учредителем которого является давний оппонент мэра народный депутат Александр Фельдман

Об этом сообщает Деловая столица .

Напомним, конфликт вокруг "Барабашово" продолжается более года, власти Харькова сначала пытались раздробить рынок через создание лояльных инициативных групп, позже коммунальных предприятий с более низкими арендными ставками, а осенью вообще решили построить через ТЦ дорогу. Администрация "Барабашово", в свою очередь, обвиняет городские власти в попытке рейдерского захвата рынка и категорически против строительства дороги через ТЦ. "Это разрушит рынок, и предприниматели останутся без работы", - отмечают в администрации ТЦ. Перед Новым годом в ситуацию вмешался недавно назначенный председатель ОГА Алексей Кучер.

"В начале января Алексей Кучер в ОГА собрал на совещание представителей мэрии, администрации рынка "Барабашово" и предпринимателей. На этой встрече реальные предприниматели заявили о рейдерской атаке на "Барабашово" и категорически отказались от предложенного мэрией сценария - сноса части рынка, переноса торговых мест на новую площадку и подписания соглашения об аренде торговых точек с городским коммунальным предприятием. Предприниматели заявили, что все харьковские коммунальные рынки странным образом сначала стали убыточными, затем резко перешли в аренду, а затем и в собственность людей, связанных с мэром Кернесом. Более того, крупные частицы большинстве городских рынков открыто принадлежат пасынку мэра - Родиону Гайсинскому", - пишет издание "Деловая столица".

Активисты отметили, что впервые на встречу с Кучером по требованию председателя ОГА попали реальные предприниматели, а не только представители "инициативных групп" Кернеса, которые не работают на "Барабашово".

"По результатам совещания Кучер предложил провести еще одну встречу. На данный момент он пытается демонстрировать нейтралитет. Губернатор понимает, что в следующих местных выборах, которые пройдут уже в этом году, городу не нужен социальный взрыв... Поэтому эта ситуация станет испытанием для нового председателя ОГА, и от того, сможет ли Кучер реально решить проблему или пойдет на сдачу позиций в пользу Кернеса, будет означать, что регион по-прежнему остается под полным влиянием старой власти ", - отмечает "Деловая столица".