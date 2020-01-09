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Espreso.tvСпортГармаш провел первую тренировку в турецком клубе

Гармаш провел первую тренировку в турецком клубе


фото: twitter
Бывший полузащитник "Динамо" Денис Гармаш провел первую тренировку в турецком "Ризеспоре"

Об этом сообщает официальный twitter клуба.

Бывший хавбек киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш, 5 января на правах аренды присоединился к турецкому "Ризеспору", провел свою первую тренировку с новой командой.

В нынешнем сезоне на счету Гармаша 1 гол и 2 результативные передачи в 20 матчах за "Динамо". 29-летний Денис Гармаш выступал за киевский клуб с 2007 года. За сборную Украины провел 30 матчей и забил 2 гола.

За "Ризеспор" играет другой украинец - Николай Морозюк. После 17 туров команда идет 12-й в турнирной таблице чемпионата Турции.

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