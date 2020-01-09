Гармаш провел первую тренировку в турецком клубе
9 января, 2020, 14:33
Бывший полузащитник "Динамо" Денис Гармаш провел первую тренировку в турецком "Ризеспоре"
Об этом сообщает официальный twitter клуба.
Бывший хавбек киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш, 5 января на правах аренды присоединился к турецкому "Ризеспору", провел свою первую тренировку с новой командой.
В нынешнем сезоне на счету Гармаша 1 гол и 2 результативные передачи в 20 матчах за "Динамо". 29-летний Денис Гармаш выступал за киевский клуб с 2007 года. За сборную Украины провел 30 матчей и забил 2 гола.
За "Ризеспор" играет другой украинец - Николай Морозюк. После 17 туров команда идет 12-й в турнирной таблице чемпионата Турции.
Antalya Belek'te 5. Gün Sabah Antrenmanı pic.twitter.com/EolmgdVqNk- Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 9 января 2020 г.
- 5 января полузащитник "Динамо" Денис Гармаш после 13 лет в киевском клубе перешел в турецкий "Ризеспор".
- Напомним, 4 января "Динамо" согласовало условия контракта с нигерийским вингером Олабираном Блессингом Муивой.
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