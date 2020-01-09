Экс-капитан "Динамо" в форме российского клуба устроил драку на рождественском турнире в Луцке

9 января, 2020, 11:31

Бывший футболист "Динамо" Тарас Михалик устроил драку во время турнира по футзалу в Луцке "Рождественская коляда"

Об этом сообщает "Трибуна".

Михалик, выступающий за "Волынь", сыграл на турнире "Рождественская коляда" за "Припять". В полуфинальном матче его команда встречалась с "Иквой". Михалик после серии фолов соперников устроил на площадке драку и был удален.

Несмотря на это, "Припять" победила 3: 1, а в финале, без дисквалифицированного Михалика, переиграла "Духче" и стала победителем турнира.

Команда Михалика выступала на турнире в Луцке в игровой форме московского "Локомотива", за который ранее играл украинец, с логотипом "Российских железных дорог".

Тарас Михалик выступал за "Локомотив" с 2013 по 2019 года. "Динамо" играл с 2006 по 2013 год и был капитаном команды, во время работы в Киеве нынешнего тренера "Локомотива" - россиянина Юрия Семина.

Также выступал за киевский ЦСКА и "Закарпатье".

В составе сборной Украины Тарас Михалик сыграл 32 матча. В 2006 году стал вице-чемпионом Европы в составе молодежной сборной Украины.