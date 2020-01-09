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Espreso.tvСпортЭкс-футболиста сборной Италии осудили на 3,5 года за связи с мафией

Экс-футболиста сборной Италии осудили на 3,5 года за связи с мафией


фото: gazzetta.it
Бывшего форварда сборной Италии Фабрицио Микколи приговорили к 3,5 годам лишения свободы за связи с мафией

Об этом сообщает La Gazzeta dello Sport.

Апелляционный суд оставил в силе предыдущее решение, которое было принято в октябре 2017 года, признав правомерными требования прокурора.

Следствие доказало, что Микколи в 2010 году обратился к членам мафиозного клана с просьбой помочь вернуть долг на сумму 12 тыс. евро. Методы возврата средств были признаны судом жестокими, поэтому это было признано отягчающим обстоятельством.

38-летний форвард завершил свою карьеру в декабре 2015 года. Он выступал за итальянские "Фиорентину", "Тернану", "Перуджу", "Палермо", "Лечче" и португальскую "Бенфику". На его счету 248 матчей, в которых он отметился 111 голами и 24 результативными передачами. В составе сборной Италии Микколи провел 10 матчей и забил 2 мяча.

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