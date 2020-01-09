День на Донбассе: 1 военный ранен

9 января, 2020, 18:06

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Стрелковое оружие враг применил по защитникам Павлополя, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям вблизи населенного пункта Хутор Вольный, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"

Сегодня, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.