День на Донбассе: 1 военный ранен
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.
Стрелковое оружие враг применил по защитникам Павлополя, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".
Из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям вблизи населенного пункта Хутор Вольный, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"
Сегодня, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4100 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, по обе стороны дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.
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