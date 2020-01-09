Авиакатастрофа в Иране: Зеленский выразил соболезнования Джонсону
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью британских граждан при крушении самолета МАУ в Иране.
"Вчера был без преувеличения трагический день в истории наших государств. Примите мои глубокие соболезнования и слова поддержки для родных и близких британских граждан, погибших в результате катастрофы. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание", - сказал он.
Президент подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной следственной группы в Иране.
"В наших контактах с иранской стороной мы четко настаиваем на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - отметил Зеленский
Президент пригласил Великобританию присоединиться к расследованию. Джонсон поддержал эту идею и отметил, что лучшие британские специалисты должны быть привлечены к выяснению всех обстоятельств трагедии.
Лидеры также договорились ускорить подготовку нового соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией в контексте ожидаемого выхода этой страны из ЕС.
"Новое соглашение между Украиной и Великобританией расширит наше экономическое сотрудничество и закрепит стратегический характер партнерства", - подчеркнул Зеленский.
Также собеседники затронули вопрос упрощения визового режима с Великобританией для граждан Украины.
Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал о прогрессе в реализации договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате 9 декабря 2019 года. Президент также ознакомил Джонсона с ситуацией на Донбассе.
Джонсон подтвердил мощную поддержку Украины и партнерство Великобритании в сфере безопасности и пригласил Зеленского посетить Лондон с целью дальнейшей интенсификации и углубления двустороннего сотрудничества.
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