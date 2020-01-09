Авиакатастрофа в Иране: Зеленский пообещал, что Тегеран проведет независимое расследование с участием украинских специалистов
Об этом Зеленский заявил в видеообращении.
"Бесспорным приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран", - сказал Зеленский.
Президент Украины также отметил, что ожидает от иранских властей включения в состав комиссии украинских специалистов, которые уже прибыли в Тегеран.
"В Иран в составе поисково-спасательной группы в 03:30 уже прибыли 45 наших специалистов, в том числе с Госавиаслужбы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ. Мы ожидаем, что все они будут включены в работуу комиссии, в том числе в расшифровку записей "черных ящиков". В случае необходимости к составу комиссии могут присоединиться и другие необходимые эксперты, которые также прибыли в Тегеран, - это представители СНБО, СБУ, ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД и других госинституций", - сказал Зеленский.
По словам президента, отправленные в Иран специалисты также должны осуществлять идентификацию и возвращение погибших в Украину.
Кроме того, Зеленский анонсировал телефонный разговор с президентом Ирана и призвал международное сообщество присоединиться к расследованию катастрофы.
В связи с авиакатастрофой в Украине внепланово проверят авиакомпании на соблюдение норм безопасности.
"В Украине будут проведены внеплановые и полные проверки состояния безопасности полетов МАУ и других отечественных авиакомпаний. Украинским гражданам рекомендуется воздерживаться от посещения данного региона. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака", - добавил Зеленский.
Президент также пообещал призвал воздержаться от манипуляций, поспешных оценок и непроверенных версий.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил, что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- В правительстве Ирана заявили, что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров.
- 9 января в Украине объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
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