Авиакатастрофа в Иране: Зеленский пообещал, что Тегеран проведет независимое расследование с участием украинских специалистов

9 января, 2020, 08:04

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

"Бесспорным приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран", - сказал Зеленский.

Президент Украины также отметил, что ожидает от иранских властей включения в состав комиссии украинских специалистов, которые уже прибыли в Тегеран.

"В Иран в составе поисково-спасательной группы в 03:30 уже прибыли 45 наших специалистов, в том числе с Госавиаслужбы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ. Мы ожидаем, что все они будут включены в работуу комиссии, в том числе в расшифровку записей "черных ящиков". В случае необходимости к составу комиссии могут присоединиться и другие необходимые эксперты, которые также прибыли в Тегеран, - это представители СНБО, СБУ, ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД и других госинституций", - сказал Зеленский.

По словам президента, отправленные в Иран специалисты также должны осуществлять идентификацию и возвращение погибших в Украину.

Кроме того, Зеленский анонсировал телефонный разговор с президентом Ирана и призвал международное сообщество присоединиться к расследованию катастрофы.

В связи с авиакатастрофой в Украине внепланово проверят авиакомпании на соблюдение норм безопасности.

"В Украине будут проведены внеплановые и полные проверки состояния безопасности полетов МАУ и других отечественных авиакомпаний. Украинским гражданам рекомендуется воздерживаться от посещения данного региона. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака", - добавил Зеленский.

Президент также пообещал призвал воздержаться от манипуляций, поспешных оценок и непроверенных версий.