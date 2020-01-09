Авиакатастрофа в Иране: из-за проблем с билетом житель Оттавы не сел на самолет, его жена погибла
9 января, 2020, 15:27
В аэропорту Тегерана житель Оттавы Мохсен Ахмадипур узнал, что его билет уже недействителен
Об этом сообщает Ottawacitizen.
"В аэропорту Тегерана Ахмадипур узнал, что его билет уже не действителен. Издание пишет, что произошла какая-то путаница", - говорится в сообщении.
Мохсен Ахмадипур с 43-летней женой Рои Азадян должны были вдвоем лететь рейсом в Киев, а оттуда в Оттаву. Пара была в Иране в гостях у своих родственников.
Он сказал жене, что присоединится к ней, как только сможет попасть на другой рейс.
Через считанные минуты после взлета самолет разбился. Ахмадипур узнал об аварии внутри терминала.
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Украинец, который должен был лететь трагическим рейсом из Ирана, рассказал о ситуации в аэропорту.
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