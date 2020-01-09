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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: Трюдо заверил Зеленского, что Канада готова помочь в расследовании

Авиакатастрофа в Иране: Трюдо заверил Зеленского, что Канада готова помочь в расследовании

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время катастрофы украинского самолета в иранском городе Тегеран.

"Это - ужасная трагедия и наша общая боль", - подчеркнул он.

Зеленский заверил Трюдо, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.

Председатель правительства Канады со своей стороны выразил соболезнования Зеленскому в связи с гибелью в авиакатастрофе украинских граждан и отметил, что Украина может рассчитывать на любую помощь Канады в проведении расследования.

  • Напомним, утром 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 176 человек погибли.
  • Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
  • 9 января комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Boing 737 авиакомпании МАУ в Иране, обнародовала первые результаты расследования
  • Секретарь СНБО Данилов назвал версии, которые будет расследовать Украины. Среди них - поражение зенитной ракетой российского ЗРК "Тор".
  • 9 января в интернете обнародовали фото "черных ящиков" с Boeing Международных авиалиний Украины, разбившегося под Тегераном.
  • Сообщалось, что Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки.
  • Как сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, украинский самолет МАУ был сбит иранской зенитной ракетой.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что подозревает, что недавняя катастрофа самолета в Иране не была связана с механическими проблемами, указывая на то, что "кто-то мог допустить ошибку с другой стороны"
  • Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базах, уже действуют.
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