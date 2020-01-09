Авиакатастрофа в Иране: Трюдо заверил Зеленского, что Канада готова помочь в расследовании

9 января, 2020, 20:37

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время катастрофы украинского самолета в иранском городе Тегеран.

"Это - ужасная трагедия и наша общая боль", - подчеркнул он.

Зеленский заверил Трюдо, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.

Председатель правительства Канады со своей стороны выразил соболезнования Зеленскому в связи с гибелью в авиакатастрофе украинских граждан и отметил, что Украина может рассчитывать на любую помощь Канады в проведении расследования.