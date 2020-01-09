Авиакатастрофа в Иране: специалисты собирают материалы ДНК родственников погибших из Украины

9 января, 2020, 19:30

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собран материал у родственников девяти из 11 жертв трагедии. Материал двух остальных будет собран в ближайшее время.

Запланировано общение Зеленского по телефону с премьер-министром Канады и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности.