Авиакатастрофа в Иране: специалисты собирают материалы ДНК родственников погибших из Украины
9 января, 2020, 19:30
Президент Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Иране
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собран материал у родственников девяти из 11 жертв трагедии. Материал двух остальных будет собран в ближайшее время.
Запланировано общение Зеленского по телефону с премьер-министром Канады и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности.
- Напомним, утром 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 176 человек погибли.
- Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
- 9 января комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Boing 737 авиакомпании МАУ в Иране, обнародовала первые результаты расследования
- Секретарь СНБО Данилов назвал версии, которая будет расследовать Украины. Среди них - поражение зенитной ракетой российского ЗРК "Тор".
- 9 января в интернете обнародовали фото "черных ящиков" с Boeing Международных авиалиний Украины, разбившегося под Тегераном.
- Сообщалось, что Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки.
- Как сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, украинский самолет МАУ был сбит иранской зенитной ракетой.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести