 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: специалисты собирают материалы ДНК родственников погибших из Украины

Авиакатастрофа в Иране: специалисты собирают материалы ДНК родственников погибших из Украины

Президент Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Иране

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собран материал у родственников девяти из 11 жертв трагедии. Материал двух остальных будет собран в ближайшее время.

Запланировано общение Зеленского по телефону с премьер-министром Канады и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности.

  • Напомним, утром 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 176 человек погибли.
  • Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
  • 9 января комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Boing 737 авиакомпании МАУ в Иране, обнародовала первые результаты расследования
  • Секретарь СНБО Данилов назвал версии, которая будет расследовать Украины. Среди них - поражение зенитной ракетой российского ЗРК "Тор".
  • 9 января в интернете обнародовали фото "черных ящиков" с Boeing Международных авиалиний Украины, разбившегося под Тегераном.
  • Сообщалось, что Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки.
  • Как сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, украинский самолет МАУ был сбит иранской зенитной ракетой.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 января, 2020 четверг

больше новостей

9 января, 2020 четверг

8 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать