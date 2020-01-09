Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран "ставит под сомнение" заявление о сбивании местной ПВО

Об этом сообщает CNN.

"Если ракета попадет в самолет, он свободно упадет", - сказал Абидзаде

Он сказал, что когда самолет взлетел, он продолжал полет в течение пяти минут.

Абидзаде сказал, что пилот пытался вернуться в аэропорт, но у него не получилось.

Он спросил: "Как самолет может быть поражен ракетой, а затем пилот попытается вернуть назад в аэропорт?"