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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа самолета МАУ: Иран "ставит под сомнение" заявление о сбивании местной ПВО

Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран "ставит под сомнение" заявление о сбивании местной ПВО

Глава гражданской авиации Ирана Али Абидзаде ставит под сомнение утверждение о том, что их ракета ошибочно сбила украинский авиалайнер, который разбился вскоре после взлета в Тегеране

Об этом сообщает CNN.

"Если ракета попадет в самолет, он свободно упадет", - сказал Абидзаде

Он сказал, что когда самолет взлетел, он продолжал полет в течение пяти минут.

Абидзаде сказал, что пилот пытался вернуться в аэропорт, но у него не получилось.

Он спросил: "Как самолет может быть поражен ракетой, а затем пилот попытается вернуть назад в аэропорт?"

  • Напомним, утром 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 176 человек погибли.
  • Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
  • 9 января комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Boing 737 авиакомпании МАУ в Иране, обнародовала первые результаты расследования
  • Секретарь СНБО Данилов назвал версии, которые будет расследовать Украины. Среди них - поражение зенитной ракетой российского ЗРК "Тор".
  • 9 января в интернете обнародовали фото "черных ящиков" с Boeing Международных авиалиний Украины, разбившегося под Тегераном.
  • Сообщалось, что Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки.
  • Как сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, украинский самолет МАУ был сбит иранской зенитной ракетой.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что подозревает, что недавняя катастрофа самолета в Иране не была связана с механическими проблемами, указывая на то, что "кто-то мог допустить ошибку с другой стороны"
  • Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют.
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