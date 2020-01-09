Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран "ставит под сомнение" заявление о сбивании местной ПВО
9 января, 2020, 20:22
Глава гражданской авиации Ирана Али Абидзаде ставит под сомнение утверждение о том, что их ракета ошибочно сбила украинский авиалайнер, который разбился вскоре после взлета в Тегеране
Об этом сообщает CNN.
"Если ракета попадет в самолет, он свободно упадет", - сказал Абидзаде
Он сказал, что когда самолет взлетел, он продолжал полет в течение пяти минут.
Абидзаде сказал, что пилот пытался вернуться в аэропорт, но у него не получилось.
Он спросил: "Как самолет может быть поражен ракетой, а затем пилот попытается вернуть назад в аэропорт?"
- Напомним, утром 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 176 человек погибли.
- Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
- 9 января комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Boing 737 авиакомпании МАУ в Иране, обнародовала первые результаты расследования
- Секретарь СНБО Данилов назвал версии, которые будет расследовать Украины. Среди них - поражение зенитной ракетой российского ЗРК "Тор".
- 9 января в интернете обнародовали фото "черных ящиков" с Boeing Международных авиалиний Украины, разбившегося под Тегераном.
- Сообщалось, что Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки.
- Как сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, украинский самолет МАУ был сбит иранской зенитной ракетой.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что подозревает, что недавняя катастрофа самолета в Иране не была связана с механическими проблемами, указывая на то, что "кто-то мог допустить ошибку с другой стороны"
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Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют.
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