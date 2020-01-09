Активисты "Видсичи", задержанные на выступлении российской блогера Митрошиной, подали жалобы в ГБР

9 января, 2020, 18:37

Активисты, которых задержали во время встречи с российской блогера Митрошиной, подали заявления в Госбюро расследований

Об этом сообщается на странице гражданского движения "Видсич" в Facebook.

Леонид Овчаренко и Алексей Кальницкий отмечают: есть видеодоказательства и медицинские справки, касающиеся противоправных действий правоохранителей и также готовы дать показания.

Активисты Леонид Овчаренко говорит: "Нас "добровольно паканули". ГБР разберется, мы отрыты, готовы дать показания. У нас есть медицинские справки и видеодоказательства. Вот заявление".