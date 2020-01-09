Активисты "Видсичи", задержанные на выступлении российской блогера Митрошиной, подали жалобы в ГБР
9 января, 2020, 18:37
Активисты, которых задержали во время встречи с российской блогера Митрошиной, подали заявления в Госбюро расследований
Об этом сообщается на странице гражданского движения "Видсич" в Facebook.
Леонид Овчаренко и Алексей Кальницкий отмечают: есть видеодоказательства и медицинские справки, касающиеся противоправных действий правоохранителей и также готовы дать показания.
Активисты Леонид Овчаренко говорит: "Нас "добровольно паканули". ГБР разберется, мы отрыты, готовы дать показания. У нас есть медицинские справки и видеодоказательства. Вот заявление".
- Напомним, что на встрече с блогером Митрошиной в Киеве 6 января произошла стычка. Активистов организации "Видсич", которые поставили ей вопрос о полуострове Крым, задержали полицейские. На двух из них правоохранители составили админпротокол по ст. 173 Кодекса об административных нарушениях (мелкое хулиганство). Позже активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого отпустили.
- Митрошина назвала "провокаторами" людей, которые спросили у нее "Чей Крым?" во время встречи в Киеве.
- Российской блогеру Александре Митрошиной, из-за приезда которой в Киев возник скандал, будет запрещен въезд в Украину .
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести