 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАктивисты "Видсичи", задержанные на выступлении российской блогера Митрошиной, подали жалобы в ГБР

Активисты "Видсичи", задержанные на выступлении российской блогера Митрошиной, подали жалобы в ГБР


фото: fb
Активисты, которых задержали во время встречи с российской блогера Митрошиной, подали заявления в Госбюро расследований

Об этом сообщается на странице гражданского движения "Видсич" в Facebook.

Леонид Овчаренко и Алексей Кальницкий отмечают: есть видеодоказательства и медицинские справки, касающиеся противоправных действий правоохранителей и также готовы дать показания.

Активисты Леонид Овчаренко говорит: "Нас "добровольно паканули". ГБР разберется, мы отрыты, готовы дать показания. У нас есть медицинские справки и видеодоказательства. Вот заявление".

  • Напомним, что на встрече с блогером Митрошиной в Киеве 6 января  произошла стычка. Активистов организации "Видсич", которые поставили ей вопрос о полуострове Крым, задержали полицейские. На двух из них правоохранители составили админпротокол по ст. 173 Кодекса об административных нарушениях (мелкое хулиганство). Позже активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого отпустили.
  • Митрошина назвала "провокаторами" людей, которые спросили у нее "Чей Крым?" во время встречи в Киеве.
  • Российской блогеру Александре Митрошиной, из-за приезда которой в Киев возник скандал, будет запрещен въезд в Украину .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 января, 2020 четверг

больше новостей

9 января, 2020 четверг

8 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать