Знаменитая украинская фигуристка хочет возобновить карьеру ради Олимпиады-2022
8 января, 2020, 13:45
Воспитанница украинского фигурного катания Алена Савченко, выступающая за Германию, может возобновить карьеру, чтобы выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине
Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung .
Алена Савченко, которая до недавнего времени выступала в паре с Бруно Массо и, в случае возврата, хочет продолжать работать с ним. В апреле 2018 спортсмены решили взять паузу в карьере.
Савченко олимпийской чемпионкой 2018 года в парном катании. Также с Массо она выиграла чемпионат мира-2018, дважды завоевывали серебро чемпионатов Европы, серебро и бронзу чемпионатов мира.
В общем, 35-летняя Алена Савченко шестикратной чемпионкой мира. На Играх-2002 она выступала за Украину со Станиславом Морозовым, в 2006, 2010 и 2014 году представляла Германию с Робином Шолковы и дважды выигрывала с ним олимпийскую бронзу.
- Напомним, в марте 2018 Алена Савченко стала шестикратной чемпионкой мира в парном катании.
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