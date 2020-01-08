Знаменитая украинская фигуристка хочет возобновить карьеру ради Олимпиады-2022

8 января, 2020, 13:45

Воспитанница украинского фигурного катания Алена Савченко, выступающая за Германию, может возобновить карьеру, чтобы выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине

Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung .

Алена Савченко, которая до недавнего времени выступала в паре с Бруно Массо и, в случае возврата, хочет продолжать работать с ним. В апреле 2018 спортсмены решили взять паузу в карьере.

Савченко олимпийской чемпионкой 2018 года в парном катании. Также с Массо она выиграла чемпионат мира-2018, дважды завоевывали серебро чемпионатов Европы, серебро и бронзу чемпионатов мира.

В общем, 35-летняя Алена Савченко шестикратной чемпионкой мира. На Играх-2002 она выступала за Украину со Станиславом Морозовым, в 2006, 2010 и 2014 году представляла Германию с Робином Шолковы и дважды выигрывала с ним олимпийскую бронзу.