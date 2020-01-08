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Espreso.tvОбществоИран угрожает атаковать Дубай и Хайфу в случае ответа со стороны США

Иран угрожает атаковать Дубай и Хайфу в случае ответа со стороны США

Корпус стражей революции Ирана заявил, что в случае бомбардировки иранской территории он нанесет удары по городу Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах и Хайфе в Израиле

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Telegram канал КСИР.

В свою очередь, верховный лидер Ирана Аятолла Сеед Али Хаменеи в видео, которое распространяют неофициально обратился к людям со словами о том, что "США могут нанести ущерб Ирану, но себе причинят вреда во много раз больше".

Он повторил то, что, по его словам, говорил еще при президентстве Барака Обамы: "Время для рейдерских атак закончился. Если причинишь удар, то получишь в ответ".

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