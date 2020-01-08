Иран угрожает атаковать Дубай и Хайфу в случае ответа со стороны США
8 января, 2020, 11:15
Корпус стражей революции Ирана заявил, что в случае бомбардировки иранской территории он нанесет удары по городу Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах и Хайфе в Израиле
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Telegram канал КСИР.
В свою очередь, верховный лидер Ирана Аятолла Сеед Али Хаменеи в видео, которое распространяют неофициально обратился к людям со словами о том, что "США могут нанести ущерб Ирану, но себе причинят вреда во много раз больше".
Он повторил то, что, по его словам, говорил еще при президентстве Барака Обамы: "Время для рейдерских атак закончился. Если причинишь удар, то получишь в ответ".
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относится к Корпуса стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- По данным СМИ, в США рассматривают возможное введение санкций против Ирака.
- Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации .
- 8 января Иран запустил несколько ракет класса "земля-земля" по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака в отместку за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.
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